FIUMICINO - «Attualmente non abbiamo ricevuto dal governo nessuna comunicazione in merito ad eventuali tagli sui fondi Pnrr dei progetti e sulle opere già in itinere nel comune di Fiumicino.

Se qualcuno si diverte a esercitare una dialettica della paura per creare confusione può essere considerato solo irresponsabile».

La vicesindaca di Fiumicino, Giovanna Onorati, in un comunicato stampa, rassicura sui lavori del Palafersini e replica così ai dem che denunciavano i tagli del Pnrr che riguarderebbero, per l’appunto, anche il palazzetto dello sport.

«Attualmente il Comune di Fiumicino ha in essere 20 progettualità che verranno finanziate dei fondi Pnrr - sottolinea la vicesindaca - e di queste alcune sono in via di conclusione, altri hanno già lavori avviati, ed altri sono in fase di progettazione.

Quando, e se, esisteranno le condizioni di un eventuale spending Review in merito ai fondi sarà questa amministrazione a darne nota in maniera trasparente a tutti i cittadini», aggiunge Giovanna Onorati.

«Vorrei sottolineare, invece, come questa giunta con senso di responsabilità e rispetto verso i cittadini e i soldi pubblici abbia accelerato i tempi di perfezionamento degli atti- prosegue per velocizzare e migliorare le risposte al territorio evitando, poi, di polemizzare sulle occasioni mancate grazie all’opposizione», conclude la vicesindaca.