GROTTE DI CASTRO - «Un gesto vile è stato compiuto ai danni del circolo locale di Fratelli d’Italia, dove ignoti hanno strappato un manifesto affisso nella bacheca del partito». A renderlo noto è la coordinatrice Domenica Inzinna. «Condanniamo con assoluta fermezza questo gesto incivile e antidemocratico. Attaccare simboli politici – spiegano dal gruppo dirigente – significa colpire la libertà di espressione e il confronto civile, valori fondanti della nostra democrazia. Nessun atto vandalico potrà mai indebolire il nostro impegno per il territorio e per i cittadini». Fratelli d’Italia, che da sempre si contraddistingue per la presenza costante e trasparente sul territorio, rinnova così il proprio appello al rispetto reciproco e alla convivenza democratica, ricordando che il confronto politico si svolge nelle sedi istituzionali e attraverso il dialogo, non con atti di violenza o sopraffazione.

«Abbiamo proceduto a sporgere denuncia alle autorità competenti, che hanno già proceduto all’acquisizione delle registrazioni delle telecamere presenti nella zona: confidiamo che le indagini permettano di individuare i responsabili nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, continueremo a portare avanti le nostre idee con determinazione, coraggio e rispetto delle regole. Chi pensa di intimidirci troverà una comunità ancora più unita», concludono dal circolo meloniano.

