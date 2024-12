Nuova tappa del tour di Fratelli d’Italia, iniziato durante la scorsa estate con l’obiettivo di raccontare l’operato del governo Meloni in questi primi due anni di legislatura e gli obiettivi da raggiungere per costruire l’Italia che FdI ha promesso durante la campagna elettorale. Il nuovo appuntamento è in programma per sabato 28 settembre, dalle 9.30 alle 13, in piazza Santa Maria del Soccorso, a Cura di Vetralla. Al gazebo informativo, parteciperanno rappresentanti istituzionali, militanti e iscritti, che saranno a disposizione dei cittadini per illustrare e spiegare l’importanza delle quattro grandi riforme attuate dall’Esecutivo di Giorgia Meloni: fisco, giustizia, autonomia differenziata e premierato, che renderanno la Nazione più competitiva a livello internazionale e un luogo migliore per gli italiani. Sulle quattro riforme sarà distribuito materiale informativo. La grande partecipazione registrata ai gazebo svolti nei paesi della Tuscia dimostra e conferma quanto i rappresentanti di Fratelli d’Italia siano vicini al territorio e attenti all’ascolto dei cittadini e delle loro esigenze.