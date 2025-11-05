Sabato 8 novembre, alle Terme dei Papi, l’evento di Fratelli d’Italia dal titolo “Sotto lo stesso cielo: Dibattiti – Idee – Prospettive”, una mattinata dedicata alla politica del fare, al confronto aperto e all’approfondimento su importanti temi locali, nazionali ed europei. I lavori inizieranno alle 10, con i saluti del coordinatore provinciale Massimo Giampieri e del responsabile Organizzazione provinciale Gianmaria Santucci. Alle 10,30 spazio al primo panel, “Tutta un’altra Regione”, che vedrà protagonisti i rappresentanti di Fratelli d’Italia alla guida del Lazio: il capogruppo alla Regione Daniele Sabatini, il presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente Giulio Zelli, e l’assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità alimentare Giancarlo Righini. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, per un bilancio dell’azione amministrativa e dei progetti futuri. Alle 12, si terrà il focus “Tre anni di Governo Meloni, tre anni di risultati”, con gli interventi del deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, e dell’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione nazionale di FdI, per fare il punto sull’azione dell’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni. La conclusione dei lavori, alle 12.30, è affidata all’intervento dal titolo “Addio maledetto muro”, in occasione del 36esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino: un momento di riflessione sui valori di libertà e identità europea con Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo Ecr, Fabio Roscani, deputato e presidente di Gioventù Nazionale, e Riccardo Ponzio, presidente di Azione Studentesca. Un evento di grande rilievo per ribadire la centralità del dialogo tra classe dirigente e comunità, e costruire insieme - “sotto lo stesso cielo” - nuove prospettive per l’Italia e l’Europa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA