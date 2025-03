VALENTANO - «Accogliamo con grande favore il rifinanziamento da 60 milioni di euro del Fondo per i centri estivi, lo stesso importo dello scorso anno».

Così il sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti, e i colleghi di Sutri e Bagnoregio, Matteo Amori e Luca Profili. “Si tratta di una misura essenziale per molti genitori lavoratori che, durante il periodo estivo, devono affrontare difficoltà organizzative e gestionali; oltre a rappresentare un importante sostegno per le famiglie in condizioni economiche fragili”, spiegano.

«I centri estivi, inoltre, offrono ai bambini e ai ragazzi un’opportunità di crescita in un ambiente sicuro e stimolante. Ringraziamo il Governo Meloni e il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, per l’ennesimo provvedimento concreto, che rafforza il welfare e permette ai Comuni di offrire servizi educativi di qualità, in linea con le esigenze delle famiglie e delle nuove generazioni», concludono Bigiotti, Amori e Profili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA