FIUMICINO - «Nel Consiglio Comunale di mercoledì scorso, abbiamo presentato una mozione per promuovere uno strumento concreto: un Accordo Quadro sullo smart working in occasione del Giubileo». Così, in una nota stampa, il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

«L’avvio del Giubileo, nei prossimi mesi, aggraverà ulteriormente una situazione di traffico già insostenibile – spiega il capogruppo – nell’area metropolitana, compreso il Comune di Fiumicino. Non è una novità che i cittadini convivono quotidianamente con disagi crescenti. La nostra proposta mirava a dare una risposta pratica e immediata, incentivando il lavoro da remoto per i dipendenti comunali e tutti i lavoratori residenti o impiegati nel nostro territorio.

Non parliamo di fantascienza. Altri Comuni si sono già mossi, siglando Accordi Quadro con le principali Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL) e Datoriali (Unindustria, Federlazio, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Legacoop, CNA, Confcooperative, AGCI). Un esempio virtuoso di collaborazione per ridurre il traffico e migliorare la qualità della vita.

Eppure, nonostante l’evidenza e l’urgenza, la nostra mozione è stata bocciata da questa maggioranza, confermando una volta di più la loro lontananza di problemi dei cittadini e del territorio – conclude -. Un’occasione sprecata, un’altra scelta miope».