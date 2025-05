LADISPOLI - La capogruppo Pd e vicepresidente del consiglio comunale, Silvia Marongiu, chiamata a far parte della Consulta regionale donne amministratrici Anci. «È per me un grande onore e una responsabilità che sento profondamente», ha commentato la consigliera ladispolana. «Mi impegnerò a rappresentare al meglio la nostra comunità e il nostro territorio. La Consulta - ha proseguito Marongiu - è uno spazio di confronto e collaborazione, dove le amministratrici possono costruire insieme un futuro più giusto, rafforzando la presenza femminile nelle istituzioni. Qui, le competenze si intrecciano con i percorsi personali e la leadership femminile si afferma come un valore aggiunto. In questo momento si incontrano il mio impegno politico e associativo e alcuni temi che considero prioritari: la parità di genere, le politiche sociali, la conciliazione tra tempi di vita e lavoro,...». La consigliera ripercorre un po' il suo percorso: dall'integrazione alla cooperazione e difesa dei diritti ad esempio, passando per il suo impegno per lo sportello antiviolenza, per citarne alcuni. «Faccio parte del comitato aderenti della Fondazione Nilde Iotti, che collabora attivamente con l’Anci, e mi piacerebbe contribuire alla creazione di reti e strategie per rendere il tessuto sociale più inclusivo e paritario. L’obiettivo è ridurre il divario di genere e valorizzare le donne come risorsa fondamentale per lo sviluppo socioeconomico del territorio, in una prospettiva di sostenibilità e inclusione. Rivolgo un grande in bocca al lupo a tutte le donne elette: solo insieme possiamo affrontare questa sfida e continuare ad essere protagoniste del cambiamento».

E a congratularsi con lei è anche il suo gruppo politico: «Auguri di buon lavoro alla nostra Capogruppo e Vice Presidente del Consiglio Comunale di Ladispoli».

