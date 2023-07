FIUMICINO - «Esprimiamo profonda preoccupazione riguardo ai continui e spesso tragici eventi che si verificano sulle spiagge libere comunali. Malori improvvisi in acqua ed eventi accidentali colpiscono spesso le persone più “fragili” e sono purtroppo sempre più frequenti». Così in una nota il coordinamento territoriale di Demos Fiumicino formalizza la richiesta Servizio di Assistenza Bagnanti obbligatorio sulle spiagge comunali del Lazio.

«Cruciali sono gli sforzi degli Assistenti alla Balneazione – spiega Demos – e il tempo d’intervento nel soccorso in mare. È importante sottolineare che, a differenza dei concessionari balneari, i Comuni non sono obbligati a fornire questo Servizio sulle spiagge di loro gestione. La semplice installazione di un cartello che ne segnala l’assenza non è però sufficiente per risolvere un problema così grave legato alla sicurezza dei bagnanti. Riteniamo sia un dovere per chi governa agire per la sicurezza di tutti coloro che frequentano le spiagge del litorale durante tutta la stagione balneare.

Alcuni comuni laziali hanno già istituito questo importante servizio, una scelta che secondo noi non può rimanere a discrezione dei singoli Sindaci. Per questo motivo abbiamo presentato una richiesta formale al Presidente Rocca per la Regione Lazio e al Sindaco di Fiumicino Baccini, affinché venga istituito l’obbligo di prevedere sulle spiagge aperte alla balneazione di loro competenza, durante tutta la stagione balneare, il Servizio di Assistenza Bagnanti. Per garantire maggiore sicurezza sul nostro litorale, Demos chiede anche che il termine dell’attuale Stagione Balneare, previsto per il 15 Settembre, venga prorogato al 30 Settembre per poter contare sulla presenza degli Assistenti Bagnanti fino a tale data. È importante tutelare la sicurezza dei cittadini e dei turisti che godono delle nostre belle spiagge libere e lavorare per garantire che le spiagge del Comune di Fiumicino siano luoghi sicuri e accoglienti per tutti».