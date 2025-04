CERVETERI - Torna a rilanciare la realizzazione di un mercato coperto il consigliere d'opposizione, Gianluca Paolacci. «Un punto di riferimento», per l'esponente di minoranza «ovunque si vada, non solo in Europa, ma anche in Italia». E allora, perché non pensare di realizzarne uno per valorizzare i prodotti del territorio, incentivando così, anche il turismo. «Un mercato coperto a Cerveteri è un'esigenza sotto tanti punti di vista: serve come rilancio del territorio, dei nostri prodotti tipici e anche del turismo. I nostri agricoltori hanno bisogno di sentirsi appoggiati ma non solo a parole! In tutte le città in Europa e non c’è un mercato coperto dove i turisti si recano per conoscere prodotti, usanze e piatti tipici del territorio. Sarebbe un punto di riferimento per tutto il territorio, un mercato in cui è possibile comprare al dettaglio, all’ingrosso e assaporare i nostri piatti. Si potrebbe passeggiare tra tante botteghe e farsi consigliare dai nostri artigiani per scegliere tra tutte le eccellenze del nostro territorio. I mercati coperti sono veri e propri centri pulsanti di vita e cultura rionale. Questi spazi offrono un’esperienza autentica - prosegue Paolacci - dove è possibile gustare prodotti freschi, specialità gastronomiche, artigianato e tanto altro. Le esperienze di acquisto in questi mercati sono arricchite da una lunga storia che si fonde con l’innovazione, offrendo un ambiente dove tradizione e modernità convivono. Sarebbe un’esperienza che coinvolgerebbe gran parte della popolazione, agricoltori, artigiani, commercianti e ristoratori dando una spinta notevole alla nostra città in letargo».

