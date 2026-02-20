SANTA MARINELLA – Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei Ministri circa le date per le prossime elezioni amministrative, che coinvolgeranno 626 comuni delle regioni a statuto ordinario.

Tra questi Santa Marinella, chiamata a eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale in un appuntamento che si preannuncia caldissimo.

Le urne rimarranno aperte per due giorni per garantire la massima partecipazione possibile.

Il primo turno sarà domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio.. le date dell'eventuale ballottaggio sono domenica 7 e lunedì 8 giugno.

La decisione arriva in un momento cruciale per la città, attualmente guidata dalla

commissaria prefettizia Desideria Toscano dopo lo scioglimento anticipato del consiglio comunale avvenuto lo scorso novembre.

La finestra di maggio rappresenta dunque il ritorno alla piena democrazia cittadina dopo i mesi di gestione tecnica. La speranza è di riuscire ad invertire il trend dell'astensionismo.

Nell' ultima tornata i votanti sono stati 9.043, solo il 58,08% degli aventi diritto che erano 15.569.

Con l'ufficialità delle date, la campagna elettorale entra nel vivo. Gli elettori chiedono di conoscere nel dettaglio visioni e programmi per i prossimi cinque anni.

Intanto il "toto-sindaco" è già entrato nella fase calda. Le candidature ufficiali siano ancora in corso di definizione, ma intanto emergono le prime certezze:

Nel Centrosinistra, parte della vecchia maggioranza ha trovato un accordo su Emanuele Minghella..

Al Centro troviamo Alessio Manuelli, supportato da una coalizione di liste civiche ed esponenti politici locali. Nel Centrodestra, Lega e Forza Italia corrono unite per Damiano Gasparri, mentre resta ancora da definire la posizione di Fratelli d’Italia e Noi Moderati , che sembrano fermi su Mariarosaria Rossi.

Proseguono "in solitaria" Stefano Marino e Cristiano Degni.

È una partita a scacchi dove ogni mossa, da qui a maggio, sarà decisiva. I candidati dovranno dimostrare non solo di avere i numeri per vincere, ma soprattutto la visione necessaria per governare una città che chiede normalità e sviluppo.