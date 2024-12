Fabrizio Ricci, attuale vicesindaco, scende in campo candidandosi a sindaco di San Lorenzo nuovo. Il braccio destro del sindaco uscente Massimo Bambini correrà quindi per la fascia da primo cittadino alle prossime elezioni comunali che si terranno l’8 e il 9 giugno.L’annuncio è arrivato sabato mattina mentre in queste ore si sta definendo la lista dei candidati.

«Dopo aver lavorato accanto al sindaco Bambini a favore della nostra città, è il mio turno di scendere in campo – dichiara Ricci – Esprimo la mia più sincera gratitudine al sindaco per la riconoscenza e per il coraggio di saper passare il testimone. Costruire la giusta continuità e tener fede agli impegni presi davanti ai cittadini è nostra prerogativa principale. Dalla concretizzazione dei progetti del Pnrr, alla stretta cooperazione con università e istituti di ricerca, fino all’abile marketing territoriale. Con il forte attaccamento al territorio che ci caratterizza, continueremo a vincere la partita della sostenibilità, della crescita economica e dell’innovazione».Classe 1973, Fabrizio Ricci è vicesindaco del comune di San Lorenzo nuovo dal 2019 ed assessore dal 2014 al 2019 con le seguenti deleghe: bilancio, patrimonio,tributi, attività produttive e commercio. Consigliere comunale dal 1999 al 2004. Consulente del lavoro di professione, è stato dal 2003 al 2006 componente del cda dell’Esco provinciale Tuscia spa.