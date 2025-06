«Il rinnovamento della Ferrovia Roma – Viterbo atteso da molti anni è iniziato, con l’avvio dei cantieri per il raddoppio del segmento Riano-Morlupo alla presenza dell’assessore ai Trasporti Ghera, sempre molto attento alla valorizzazione della mobilità su treno, dei dirigenti di Astral e Cotral, di sindaci dei Comuni delle zone limitrofe. Per i lavori previsti sono stati stanziati oltre 180 milioni di euro, saranno realizzati due viadotti, gallerie, e verranno dismessi passaggi a livello». Così in un comunicato Marika Rotondi, consigliere regionale del Lazio di FdI. «La messa a terra di questo investimento - prosegue - garantirà l’attuazione di un intervento decisamente migliorativo del servizio di trasporto ferroviario locale su una tratta molto utilizzata da pendolari e turisti, inaugurata nei primi anni Trenta e che da anni attendeva di essere riqualificata. Opere che determineranno una riduzione dei tempi di percorrenza, un rafforzamento della sicurezza e condizioni di viaggio più confortevoli. Rese possibili grazie al determinante contributo di Astral per l’esecuzione dei lavori e di Cotral per l’approntamento del servizio sostitutivo con autobus per i viaggiatori. Da rilevare che, come Regione Lazio, abbiamo avviato un programma incisivo di ammodernamento dei trasporti territoriali, al fine di eliminare disservizi ed inefficienze trascurati per troppi tempo. Ricordando inoltre, che mediante l’Accordo di Coesione e Sviluppo fra Governo e Regione, firmato dal presidente del Consiglio e dal governatore Rocca, sono 360 milioni impegnati per l’efficienza dei trasporti nel quadrante nord del Lazio».