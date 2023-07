ACQUAPENDENTE – L’annuncio dato nei giorni scorsi dal presidente Rocca per i finanziamenti dei lavori all’ospedale di Acquapendente ha confermato gli impegni presi in campagna elettorale. Lo dicono in una nota i consiglieri Alessandro Brenci e Valentina Sarti.

«Infatti - spiegano -sono oltre 37 milioni di euro per il nuovo ospedale, di cui quasi 7 milioni di euro per attrezzature e arredi, quelli messi in bilancio dalla Giunta Rocca per Acquapedente. Finalmente una decisione per il bene del nostro territorio che arriva dopo anni di promesse non mantenute dalle giunte regionali precedenti. Per questo ci sentiamo di ringraziare anche la nostra consigliera di FdI Valentina Paterna, che avevamo più volte sollecitato sul tema. Non a caso proprio nella visita effettuata insieme nella nostra struttura ospedaliera, Valentina Paterna aveva chiaramente garantito il proprio sostegno per i finanziamenti che ora sono finalmente arrivati specificando come la struttura sanitaria della nostra cittadina era fondamentale nel sistema ospedaliero provinciale e andava non solo difesa ma anche profondamente rinnovata. Il prossimo passo sarà quello di una forte azione di riorganizzazione e potenziamento del personale che attualmente risulta insufficiente alle esigenze del territorio». «Oggi ci sentiamo fiduciosi che il lavoro che faremo insieme ai nostri rappresentanti regionali porterà quel miglioramento economico e sociale che il nostro territorio da troppi anni aspetta», concludono i due consiglieri.

