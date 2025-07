FRATELLI D’ITALIA MONTEFIASCONE esprime «la propria profonda delusione in merito a quanto accaduto nel corso della manifestazione “A Tuscia Birra”, svoltasi nel centro storico della nostra città dal 10 al 13 luglio. Se da un lato riteniamo importante sostenere iniziative capaci di animare il territorio e generare attrattività, dall’altro non possiamo ignorare i gravi episodi verificatisi durante alcune delle serate dell’evento e il profondo stato di degrado in cui versano tuttora alcune aree della città». Così, in una nota, il circolo meloniano falisco, che spiega: «Particolarmente allarmante è quanto riportato da numerosi cittadini riguardo a comportamenti inaccettabili, tra cui urla di bestemmie pubbliche incitate da alcuni artisti sul palco, l’uso di linguaggio volgare, l’esibizione di oggetti inopportuni e gesti offensivi in presenza di famiglie, turisti e minori. Inoltre, sono state segnalate ripetute situazioni di persone che urinavano in strada, anche a ridosso della Rocca dei Papi e dei monumenti adiacenti, trasformando luoghi di valore culturale e simbolico in scenari di assoluto abbandono. Alla luce di questi fatti, ci interroghiamo su come sia stato possibile non prevenire un simile scenario. Ogni evento pubblico deve infatti tenere conto di criteri minimi di rispetto, decoro e convivenza civile. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di garantire che tali valori siano sempre rispettati. Quella alla quale abbiamo assistito non è promozione del territorio ma offesa alla dignità del nostro centro storico, vilipendio della Rocca dei Papi, simbolo di cultura e storia millenaria, luogo sacro per ogni montefiasconese e per ogni visitatore che ama questo borgo». «Ad aggravare ulteriormente la situazione - sottolineano dal circolo FdI - è lo spettacolo indecoroso che, ancora dopo le 18 di ieri (14 Luglio), si presentava nell’area della Rocca dei Papi e del monumento al Pellegrino come testimoniano le foto allegate: gazebo smontati in disordine, indumenti intimi sparsi, bicchieri e bottiglie ovunque, fusti, frigoriferi e materiali di scarto ancora abbandonati, in uno stato di trascuratezza che offende la città, i suoi abitanti e i turisti. Montefiascone non può e non deve essere lasciata in balia degli eventi. Serve una gestione rigorosa degli eventi, un modello di promozione turistica rispettoso dell’identità del luogo e del diritto dei residenti a vivere in una città decorosa, vivibile e sicura. L’amministrazione De Santis, dopo quattro anni di finta narrazione e spot nei social, ha mostrato ancora una volta il volto della propria inadeguatezza: una città ferita, sporca, trascurata e gestita senza rispetto. Chi governa non può permettere che uno dei luoghi più importanti del Lazio venga trattato come un’area di scarico post-festa».

Fratelli d’Italia chiede quindi «immediate spiegazioni» relativamente a «chi doveva pulire e quando; chi ha verificato la condizione dei luoghi a fine evento; chi ha autorizzato lo stazionamento di materiali e rifiuti nel cuore del centro storico dopo gli eventi; quanto costa alla collettività questo sfacelo ambientale e d’immagine». «Montefiascone ha bisogno di eventi di qualità, non di spettacoli che finiscono con i residenti senza sonno e la città trasformata in una discarica. La Rocca dei Papi è uno dei nostri biglietti da visita culturali: ed oggi, l’avete letteralmente umiliata. Di certo, chi ha permesso tutto questo ne risponderà politicamente davanti ai cittadini», conclude il circolo.

