SANTA MARINELLA – Da ieri, l’ex consigliere comunale Roberto Angeletti, è un tesserato della sezione locale della Lega. Ad annunciarlo è stato Giuseppe Maddaloni, coordinatore cittadino del partito di Salvini. “Angeletti fa parte della nostra squadra – dice in una nota Maddaloni - conosciuto da tutti come il gladiatore, Roberto è uno che combatte, che non arretra, che difende le proprie idee con determinazione e lealtà. E oggi sceglie di farlo sotto il simbolo della Lega. Il nostro simbolo non è solo un contrassegno elettorale, è identità, radici, appartenenza. È il richiamo alla nostra storia, ai nostri valori, alla difesa del territorio e della comunità. E quale figura rappresenta meglio questi valori se non un gladiatore moderno, pronto a scendere nell’arena politica con coraggio e spirito di servizio? L’ingresso di Roberto rafforza il nostro progetto, consolida la presenza della Lega sul territorio e dà ancora più energia a una squadra che vuole costruire, non distruggere. Una squadra che crede nella serietà, nella competenza e nell’amore per Santa Marinella e Santa Severa”. Sull’ingresso di Angeletti nella Lega arriva anche il plauso del Coordinatore dell’Area Nord del partito padano Alex Cosimi.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Roberto Angeletti nel nostro movimento. Già consigliere comunale della precedente amministrazione con oltre 400 preferenze tra i votati nella scorsa legislatura, Roberto porta con sé un bagaglio importante di esperienza, competenza e profonda conoscenza del territorio, qualità fondamentali per affrontare le sfide che attendono la nostra comunità.

La sua adesione rappresenta un valore aggiunto per la Lega, un uomo di grande professionalità, animato da principi e valori che da sempre caratterizzano il nostro progetto politico: impegno, responsabilità, rispetto delle istituzioni e vicinanza ai cittadini”.