CIVITAVECCHIA – Nel consiglio comunale di oggi è stata presentata un'interrogazione al sindaco e all'assessore Vitali, presentata dal gruppo M5S, sullo stato dell'arte del procedimento di riqualificazione della Frasca. Ad illustrarla la consigliera Daniela Lucernoni la quale ha ricordato come «a gennaio 2022, un anno e mezzo fa, è stata votata la variante urbanistica per la riqualificazione della Frasca, ma un emendamento dei consiglieri Perello, Boschini, Cacciapuoti e Morbidelli aveva dato mandato al sindaco di verificare la possibilità di apportare delle migliorie non meglio specificate al progetto. Pensavamo che la competenza politica fosse terminata – ha spiegato insieme agli altri due consiglieri D’Antò e Lecis – e invece a quanto pare c'è bisogno di una nuova votazione in Consiglio comunale. Dopo un anno e mezzo di silenzi la risposta è stata l'assenza dell'assessore all'Urbanistica Vitali, la richiesta del sindaco di rinviare la risposta perché evidentemente non aveva elementi per rispondere e il resto della maggioranza in silenzio. Alla luce di tanto pressappochismo abbiamo fatto richiesta di tutti gli atti sulla Frasca, compiuti (o non compiuti) dall'amministrazione Tedesco nell'ultimo anno e mezzo, a cui ci dovranno rispondere entro tre giorni e sperando che stavolta qualcuno studi – hanno concluso - la risposta orale all'interrogazione è rinviata al prossimo Consiglio comunale».