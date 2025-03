S. MARINELLA – Il circolo locale di Rifondazione Comunista, attacca il Pd, perché colpevole di essere completamente muto sui movimenti politici di questi ultimi giorni in città, con l’ingresso di Forza Italia in maggioranza.

“L'iscrizione di Vinaccia a Forza Italia e l'affidamento al forzista Bruno Ricci della direzione della Santa Marinella Servizi da parte di Tidei – si legge in una nota di Rifondazione - non scandalizza nessuno. Lo sconcerto isolato del Pd locale cade quindi nel vuoto, grazie non solo al suo silenzio assordante, ma anche in virtù dell’appoggio incondizionato che assicura a Tidei. L’irrilevanza politica del Pd a Santa Marinella emerge non solo in merito al rapporto privilegiato di Tidei con gli iscritti a Forza Italia, collocati in ruoli apicali, ma anche sul brutto “affaire” della Provincia di Fiumicino Porta d'Italia, partorita dalla destra, osteggiata dal Pd, ma sponsorizzata dallo stesso Tidei”.

“Sorprende che sempre da organi di informazione giungono attacchi al PD da quelle altre forze politiche che teoricamente dovrebbero dare man forte all'azione politica democratica – risponde la segretaria cittadina del Pd Lucia Gaglione - tema questa volta scelto, il rapporto tra noi e i recenti fatti riguardanti l'assetto politico dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tidei. Il Partito Democratico è per sua natura un soggetto politico che fa della riflessione, dell'elaborazione e della responsabilità i pilastri del proprio agire, contrapponendosi con forza a qualsiasi impostazione manifesta a toni elevati, populista e in cerca di una mera visibilità. A leggere alcuni articoli rimaniamo spiazzati di come, a farla da padrona, sia la costante ricerca di spazi a scapito di altri, sfruttando su momenti particolari. Al desiderio di porsi al centro dell'attenzione, da forza politica trainante nelle ultime due vittorie comunali del centrosinistra, il circolo del Pd risponde con tutto l’impegno costantemente messo a disposizione della collettività cittadina, concepito per dare risposte ad un territorio proiettato in avanti secondo il principio della peculiarità. Presenza, sulla quale il partito contemporaneamente chiede come sta facendo, osservanza dei rapporti di stima, fiducia e collaborazione. Il tutto, sempre all'insegna di uno sguardo aperto, proiettato ad un domani migliore e differente rispetto all'oggi interpretato dalle destre ora al Governo, soprattutto con chi coerentemente intende seguire questo percorso”.

