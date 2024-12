CIVITA CASTELLANA – Il circolo Enrico Minio del partito di Rifondazione comunista esprime il pieno sostegno alle organizzazioni sindacali ed agli operai ceramisti che hanno indetto uno sciopero di 8 ore per la giornata di martedì 14 maggio.

«Sciopero convocato contro il menefreghismo degli industriali sul rinnovo del Ccnl ceramica. Industriali che di fronte a fatturati da record nel periodo post-covid propongono per i lavoratori aumenti ridicoli che non compensano nemmeno in parte l’esorbitante aumento del costo della vita degli ultimi anni», sostengono da Prc. «Riteniamo quindi questo sciopero non solo doveroso ma sacrosanto e invitiamo alla massima partecipazione alla manifestazione che si terrà davanti alla ceramica Flaminia dalle 10 alle 12 di martedì. Ricordiamo infine che i salari italiani sono i più bassi d’Europa, che il nostro paese ha addirittura salari reali più bassi rispetto a 30 anni fa e che solo chi vive nel privilegio della propria torre d’avorio può non vedere l’impoverimento generale della classe lavoratrice del nostro paese», concludono.

