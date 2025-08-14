«Avremmo potuto rinviare la discussione sul regolamento dell'impiantistica sportiva dopo l’incontro con le associazioni sportive del 20 agosto e il Consiglio comunale aperto del 22 settembre, ma la maggioranza ha scelto di accelerare in pieno ferragosto. Il testo, pieno di errori, è stato emendato sia da noi che dalla stessa maggioranza. Così com’è, scarica oneri eccessivi sulle associazioni sportive, lasciando al Comune solo la concessione delle palestre, con il rischio di un monopolio sportivo di pochi. Serve dialogo e apertura alla società civile, non chiusure», lo dichiara il consigliere comunale di Forza Italia, Luca Grossi, in merito al consiglio comunale nel quale c’è stata l’approvazione del nuovo regolamento sugli impianti sportivi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA