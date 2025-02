CERVETERI – «Quanto si dovrà ancora aspettare per l’attivazione di una farmacia che possa garantire un servizio notturno con personale addetto H24?». La domanda, in consiglio comunale è stata fatta dal consigliere FdI, Luigino Bucchi. Su tutto il territorio etrusco, infatti, il servizio notturno è disponibile solo presso la farmacia 5 e solo su reperibilità (ossia contattando il personale al numero telefonico indicato).

L’esponente del partito della Meloni, punta l’indice contro le parole del sindaco Gubetti nel corso dell’assise cittadina. Il primo cittadino avrebbe infatti giustificato «la mancata attivazione di un servizio notturno dovuto alla carenza di personale».

«La Multiservizi Caerite, gestore delle 6 farmacie, chiamata in causa – ha proseguito ancora Bucchi - assicura comunque di essersi già attivata al rigurdo e la proposta di apertura di una farmacia comunale che garantisca un servizio h 24 come auspicato nell'interrogazione, molto presto potrebbe diventare realtà anche nel comune di Cerveteri. Vigileremo – ha concluso Bucchi – affinchè il tutto non finisca nel buio di in un cassetto come spesso succede».