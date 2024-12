«Finalmente, dopo vent’anni, con il sopralluogo di questa mattina è stato posto il primo tassello verso l’opera di risanamento del sito orfano in località Pascolaro. Intervento reso possibile grazie ad un finanziamento del Pnrr per un totale complessivo di 13 milioni di euro». Lo affermano dal Circolo di Fratelli d’Italia Graffignano-Sipicciano, dopo l’ispezione conoscitiva cui hanno preso parte l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati; Errico Stravato, Ad di Sogesid, la società di Ingegneria dello Stato incaricata alla realizzazione dell’intervento, il sindaco Piero Rossi; e il consigliere comunale di Prospettiva comune, Gianfranco Lappa. «Il sopralluogo di oggi ufficializza l’avvio dei lavori di bonifica della vasta area che si estende per 147 ettari. Si tratta, quindi, di uno passo importantissimo verso la bonifica del sito, che permetterà di ripristinare la sicurezza ambientale e la vivibilità dei cittadini, ponendo fine ad un’emergenza ventennale. Come Circolo di Fratelli d’Italia, cogliamo l’occasione per ringraziare il gruppo comunale Prospettiva comune per aver sollecitato l’amministrazione ad attivarsi per non perdere i contributi del Pnrr, e l’onorevole Rotelli per la grande attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA