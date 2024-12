GRAFFIGNANO - A pochi giorni dall’assegnazione ufficiale dell’incarico, i tecnici della Sogesid, la società di Ingegneria dello Stato, insieme al presidente della Commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli, al sindaco di Graffignano, Piero Rossi, e al consigliere provinciale Emanno Nicolai, hanno effettuato il primo sopralluogo presso il sito orfano del Pascolaro, situato nel comune di Graffignano, in provincia di Viterbo. La Sogesid è stata incaricata di realizzare un articolato intervento di bonifica e recupero ambientale nelle aree gravemente compromesse dalla contaminazione. Oltre vent’anni fa, infatti, furono interrate in loco circa 20mila tonnellate di rifiuti tossici. L’operazione di risanamento, resa possibile grazie a un finanziamento Pnrr di 13 milioni di euro, mira a restituire sicurezza e vivibilità al territorio, ponendo fine a un’emergenza ambientale di lunga data. «L’intervento di bonifica del suolo e il recupero dell’area permetteranno di ripristinare la sicurezza ambientale e porranno finalmente fine ad un’emergenza di lunga data che ha mortificato il territorio». Così il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. «Mi preme ricordare che l’operazione di risanamento è resa possibile grazie ad un finanziamento Pnrr di 13 milioni di euro ed è quindi essenziale procedere con particolare rapidità, affinché venga portata a termine nei tempi previsti». «Il sopralluogo di oggi segna un passo concreto verso la soluzione di un problema che ha gravato su questa comunità per decenni», afferma il consigliere provinciale Ermanno Nicolai. «Grazie all'impegno di tutti, in particolare del Sindaco e del Comune di Graffignano, possiamo finalmente avviare un processo di bonifica che restituirà dignità e sicurezza a questo territorio». «Ringrazio la Sogesid per il loro impegno e la loro professionalità. Un grande riconoscimento va anche a tutte le istituzioni coinvolte e a tutti i dipendenti del comune di Graffignano per il lavoro straordinario svolto, e il contributo che hanno messo in questo periodo», dichiara il sindaco Piero Rossi. «Graffignano merita rispetto e questo passo concreto sono sicuro sia risolutivo». «Quando questa complessa bonifica sarà ultimata, – ha concluso l’Ad di Sogesid Stravato, presente al sopralluogo – promuoveremo il riutilizzo di questo sito. Questo consentirà, oltre al risanamento dell’area, un riutilizzo compatibile con le valenze ambientali».

