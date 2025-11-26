Fratelli d’Italia sosterrà la candidatura di Alessandro Romoli alla presidenza della Provincia. Lo ha ufficializzato in una nota il coordinatore provinciale FdI Massimo Giampieri.

“Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Viterbo - è scritto - si è riunito nella serata di martedì 25 novembre. Oltre al tesseramento, che terminerà il prossimo 31 dicembre, e all’agenda con le prossime iniziative, il coordinamento ha affrontato il tema delle prossime elezioni provinciali, che si celebreranno il 21 dicembre e che riguarderanno solo l’elezione del presidente della Provincia, rinviando la composizione del consiglio a marzo 2026”.

Il partito pur rimanendo critico nei confronti dell’attuale assetto politico, fa quadrato su Romoli in nome dell’unità del centrodestra.

Giampieri scrive, infatti, che “FdI ha da sempre a cuore la formula del centrodestra unito, che ora governa la Nazione, la Regione Lazio e moltissime amministrazioni locali. Come partito guida della coalizione, che non ha mai cercato scorciatoie, FdI ha l’onore, ma anche l’onere, di ricomporre la compagine di centrodestra in vista di tutte le prossime importanti tornate elettorali.

Anche in questa prospettiva - è spiegato - abbiamo deciso di assumere una linea di responsabilità e, pur mantenendo una posizione critica nei riguardi dall'assetto politico che sta amministrando, gli eletti nei comuni della Tuscia di Fdi sosterranno la candidatura di Alessandro Romoli – attuale segretario provinciale di Forza Italia – alla presidenza della Provincia facendo prevalere l’unità del centrodestra”.

Romoli, candidato unico alla presidenza della Provincia, che gode già del sostegno di Pd, Forza Italia e i civici di Chiara Frontini, si avvia dunque verso la riconferma alla guida dell’ente di Palazzo Gentili.