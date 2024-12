CIVITAVECCHIA – Anche la Lega sostiene con convinzione la necessità di istituire una nuova provincia del litorale nord laziale. Porta d’Italia, infatti, è al centro del Disegno di legge presentato dal senatore Andrea Paganella, che si va ad aggiungere alle proposte di legge dei deputati Battilocchio, Bicchielli e Romano.

«La nuova area vasta tra le più omogenee d’Italia – scrive il senatore Paganella – si collocherà nel quadro di uno sviluppo sostenibile dei territori attraverso il ricorso ad una piena sussidiarietà in un contesto di centralità diffusa volto alla conservazione delle identità municipali evitando, al contempo, forme di marginalizzazione tipiche delle aree metropolitane in cui il protagonismo ed il gigantismo del comune principale, dominante, riduce le aree circostanti a mera periferia di servizio volta prevalentemente, se non unicamente, a soddisfare i macro bisogni del capoluogo metropolitano su cui peraltro, si concentra quasi esclusivamente ogni primaria attenzione politica».

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere metropolitano della Lega Antonio Giammusso che evidenzia come «l'istituzione della provincia del litorale nord del Lazio prevista da un ddl del senatore Andrea Paganella è una buona notizia che può dare ancora maggior risalto ad un territorio – ha sottolineato - al fine di definire meglio i suoi obiettivi e pianificare le sue attività con maggior forza ed efficacia. Sarà un moltiplicatore di crescita, sviluppo e investimenti produttivi nel rispetto della vocazione naturale di una realtà che negli anni si è consolidata attorno alle attività portuali di Civitavecchia e Fiumicino. Il nostro litorale ha bisogno di essere valorizzato e supportato, in un quadro di sviluppo che tenga conto delle sue prerogative e specificità. A partire dalle infrastrutture legate appunto alla politica del mare a cui questo governo sta dimostrando attenzione, come testimonia l'intervento del Mit con un finanziamento da 35 milioni per il Porto di Civitavecchia, ma anche altre misure previste per il futuro a Fiumicino. Crediamo che questa sia la strada giusta per permettere a questo litorale di uscire finalmente dall'isolamento a cui è stato relegato – ha concluso il consigliere Giammusso, ringraziando il senatore Paganella per la presentazione del Ddl - con l'intento di puntare ad un modello di sviluppo sostenibile che possa fungere da volano per tutto il Lazio».