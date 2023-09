FIUMICINO - «In questi giorni, non si è fermato il costante impegno dedicato al progetto di viabilità e sicurezza al ponticello in via Tre Denari a Torrimpietra. Fin dal passato, ho sostenuto e promosso questa iniziativa con grande convinzione, consapevole dell’importanza di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini». A parlare è Roberto Severini, presidente del consiglio comunale di Fiumicino. «Il progetto di presidio del ponticello – prosegue -, si è protratto oltre le aspettative, proseguendo a settembre. È un risultato ottenuto grazie all’impegno preso con i cittadini in campagna elettorale e al duro lavoro degli uomini e donne della Polizia Locale. Così facendo, abbiamo avuto l’opportunità di vedere il controllo e la vigilanza della Polizia Locale. Questo – conclude – rappresenta un passo importante per affrontare un problema che negli anni è stato sottovalutato. L’attenzione dimostrata dalla Comandante della Polizia Locale e dal sindaco Baccini sul problema, testimoniano, a loro volta, l’importanza che intendiamo dare alla sicurezza dei nostri cittadini».