NEPI - «Abbiamo ricevuto il parere favorevole da parte del genio civile di Viterbo per la costruzione del secondo arco nel ponte nuovo: così lo chiamano i nepesini, perché costruito agli inizi del 1900 demolendo un pezzo delle mura farnesiane per consentire un facile accesso nel centro storico». Lo annuncia il sindaco Franco Vita sui suoi canali social. «Una notizia - spiega il primo cittadino - che insieme all’assessore ai Lavori pubblici Francioni aspettavamo da giorni. Un risultato straordinario che consentirà una grande agevolazione del traffico sotto il ponte, oggi con una sola arcata. Infatti con il secondo arco sarà possibile un doppio senso di marcia. Il costo di circa 1 milione di euro - aggiunge Vita - è finanziato con fondi Pnrr. Notevole la soddisfazione di tutta la maggioranza consigliare perché la realizzazione di un secondo arco è una aspettativa e un desiderio dei nepesini da tanti anni. Un altro importante risultato di questa amministrazione che sta trasformando e migliorando in modo consistente l’immagine e la vivibilità del nostro Comune», conclde con soddisfazione il sindaco Vita.

