CIVITAVECCHIA – «L’approvazione di interventi per un valore complessivo di 28 milioni di euro destinati all’edilizia penitenziaria è l’ennesima conferma che il Governo Meloni alle parole preferisce i fatti». È quanto dichiara l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. «Accolgo con grande soddisfazione, in particolare, la notizia della costruzione di due nuovi padiglioni da 80 posti ciascuno negli istituti detentivi di Viterbo e Civitavecchia – sottolinea l’onorevole Rotelli – che consentiranno di ottimizzare e alleggerire la pressione carceraria. L’importante provvedimento approvato dal Governo, che in termini economici equivale a 5 milioni di euro, giunge proprio in risposta all’emergenza che sta investendo i nostri istituti di pena, afflitti da un cronico sovraffollamento, e rappresenta un vero e proprio cambio di rotta rispetto ad interventi adottati dai governi precedenti, che hanno portato la situazione al collasso».