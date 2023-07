CIVITAVECCHIA – «Cari colleghi della maggioranza che ritenete ormai esaurita l'esperienza dell'amministrazione Tedesco, è forse giunto il momento di parlarci con chiarezza. Non siamo disponibili ad essere coinvolti nei vostri giochi di potere o ad assecondare i disegni di una fazione che trama contro l'altra. Le vostre faide, unicamente ispirate a logiche di potere, non ci appassionano, così come non ci hanno mai appassionato i vostri continui rimpasti, i vostri messaggi cifrati, il vostro modo di fare politica che è lontanissimo dagli interessi della nostra comunità. Se, come appare ormai evidente, non riuscite più a tenere neppure l'apparenza della unità tra di voi, se non riuscite più a far quadrare il vostro cerchio, se sono saltati gli equilibri interni e le logiche spartitorie, non continuate a nasconderlo. Fate una cosa semplicissima, ma almeno questa onesta e rispettosa degli interessi cittadini: si mettano le firme per sfiduciare una amministrazione che sta paralizzando la nostra città. In questo caso i consiglieri comunali del Pd e, siamo certi, anche delle altre forze d'opposizione, non esisterebbero un momento ad apporre le loro firme ed archiviare definitivamente una fallimentare esperienza amministrativa. Le nostre firme ci sono, abbiate il coraggio di uscire allo scoperto per aggiungere anche le vostre».

Marco Piendibene

Capogruppo Pd Consiglio comunale