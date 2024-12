CIVITAVECCHIA – «Quando accade che lacrime, sudore, insuccessi e delusioni rappresentano solo dei punti di partenza. Quando tutto questo si trasforma in acceleratore di motivazioni, competenze e durissimo lavoro, ebbene quando tutto questo accade i sogni si realizzano. Nascono stelle sportive di spessore internazionale e si diventa campioni d'Italia». È la lettura del candidato sindaco del centrosinistra Marco Piendibene degli ultimi successi nella ginnastica artistica.

«A Civitavecchia, città di sport, di competenze e di talento è accaduto di nuovo ieri a Firenze: la A.S. Gin, storica società di ginnastica artistica della nostra città, si è laureata campione d'Italia – ha spiegato Piendibene – i complimenti miei e della città intera a questa bellissima realtà sportiva cittadina. Un altro trionfo va ad arricchire la già gloriosa bacheca della stessa A.S. Gin. Se i cittadini sceglieranno la mia coalizione alla guida della città, con candidati consiglieri come Giancarlo De Gennaro e Patrizio Pacifico, sarà mio compito e dovere rendere il lavoro del mondo sportivo cittadino privo di ostacoli e limitazioni. Mi adopererò con tutte le competenze in capo al primo cittadino per proiettare nel futuro e preservare al meglio, tale straordinario patrimonio di competenze e talento. Ciò anche per consolidare e sviluppare i grandi vantaggi che possono derivare in termini di torneistica e turismo sportivo – ha concluso – perché siano da esempio e traino alla rinascita e al cambio di paradigma dello sviluppo della nostra città».