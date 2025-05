GALLESE – È stato sottoscritto ieri mattina, presso la sede della provincia di Viterbo, l’accordo di pianificazione relativo al Piano urbanistico comunale generale (PUCG) del comune di Gallese, in attuazione dell’art. 33, comma 9, della Legge regionale n. 38/1999. La firma dell’accordo giunge a conclusione di un lungo e articolato percorso di confronto istituzionale tra comune e provincia, culminato con l’esito positivo della conferenza di copianificazione, volta alla verifica della compatibilità del PUCG adottato con le previsioni del Piano territoriale provinciale generale (PTPG) e con gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale volti alla tutela degli interessi pubblici differenziati. «Dopo anni di impegno e lavoro tecnico-politico, oggi raccogliamo i frutti di un percorso complesso ma necessario – ha dichiarato il sindaco di Gallese, Danilo Piersanti –. L’approvazione del Piano regolatore rappresenta uno strumento essenziale per lo sviluppo ordinato e sostenibile del nostro territorio. È un risultato che segna un punto di svolta per il futuro del nostro comune». Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, che ha dichiarato:

«La firma dell’accordo di pianificazione conferma la centralità del ruolo della provincia nel coordinamento delle politiche urbanistiche a livello locale. L’obiettivo è sostenere i Comuni nel dotarsi di strumenti aggiornati ed efficaci, capaci di coniugare tutela del territorio e sviluppo. La sinergia istituzionale è la chiave per un governo del territorio moderno e condiviso».

