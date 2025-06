CIVITAVECCHIA – La capogruppo di Italia Viva in Regione Lazio Marietta Tidei considera «un segnale chiaro e incoraggiante dell’enorme attrattività che questo territorio continua a esercitare su numerosi operatori privati, che vedono in Civitavecchia un potenziale concreto di sviluppo e investimento» la presentazione di ben 28 manifestazioni di interesse arrivate al MIMIt (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per il sito di Civitavecchia nel contesto della riconversione post-carbone dell’area Enel.

«Le numerose proposte – ha spiegato – rappresentano un voto di fiducia verso una nuova fase economica e produttiva per il comprensorio. Un risultato reso possibile anche grazie al lavoro degli ultimi anni, che ha dotato il territorio di strumenti di programmazione fondamentali: dalla Zona Logistica Semplificata (ZLS) all’inserimento di Civitavecchia, nella scorsa legislatura, nella nuova Carta degli Aiuti a finalità regionale. A rafforzare l’attrattività, inoltre, la vicinanza strategica al porto e la presenza di importanti infrastrutture viarie, elementi chiave per la logistica e l’insediamento di nuove attività. Da un lato questo risultato deve renderci orgogliosi – ha concluso Tidei - dall’altro ci richiama tutti all’enorme responsabilità di agire in fretta. Ora che le proposte sono arrivate, ogni istituzione è chiamata a fare la propria parte per accelerare gli iter: dalla selezione dei progetti all’attivazione rapida di strumenti urbanistici e misure di sostegno alle imprese. Solo così potremo cogliere appieno questa straordinaria occasione e trasformarla in sviluppo reale e duraturo per il territorio».