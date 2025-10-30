TARQUINIA – Alleanza Verdi Sinistra (Avs) Civitavecchia esprime la sua ferma e sentita «solidarietà all'assessora Monica Calzolari e ai consiglieri di Avs estromessi dalla maggioranza di Tarquinia a seguito della revoca delle deleghe».

«Riteniamo – dicono da Avs Civitavecchia – che l'allontanamento forzato dell'assessora Calzolari, figura coerente e impegnata sui temi sociali e ambientali, sia un grave e incomprensibile atto politico che penalizza non solo le persone elette, ma anche la prospettiva progressista dell'amministrazione. Il lavoro dei nostri rappresentanti a Tarquinia è sempre stato improntato alla difesa dei valori di giustizia sociale e transizione ecologica».

«Avs Civitavecchia rimane al fianco dell'assessora Calzolari e dei consiglieri estromessi – concludono - sostenendo con forza la loro dignità politica e la determinazione a proseguire, anche dall'opposizione, il loro impegno a favore dei cittadini di Tarquinia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA