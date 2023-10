Il Comune di Viterbo parteciperà alla ventesima edizione del Salone internazionale svizzero delle Vacanze, dal 3 al 5 novembre a Lugano.

A darne notizia la sindaca Chiara Frontini insieme all'assessore allo sviluppo economico locale e al turismo Silvio Franco, che spiegano: "Quest'anno, la nostra città sarà presente con un proprio stand al Salone internazionale svizzero delle Vacanze – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini -: un'iniziativa che si incardina nella strategia di aumentare la permanenza media dei turisti nella Tuscia, affinandone il target. La partecipazione del Comune di Viterbo a questo prestigioso evento fieristico, che lo scorso anno ha registrato circa 25.000 visitatori, è in linea con uno dei principali obiettivi di questa amministrazione, ovvero quello di caratterizzare Viterbo come una destinazione turistica di qualità. Una manifestazione di settore – aggiunge la sindaca - che ha da sempre come filosofia quella di presentare, evidenziare e far conoscere al grande pubblico tutte le diverse sfaccettature del turismo, con una grande attenzione verso le unicità che rendono speciali le destinazioni. E la nostra città si caratterizza proprio per tali unicità".

Come gli organizzatori hanno evidenziato, ogni anno il Salone internazionale svizzero delle Vacanze punta a divenire il luogo in cui si delineano le nuove preferenze dell'importante mercato turistico svizzero. Da recenti sondaggi tra i visitatori (11 mila famiglie svizzere che solo per le vacanze muovono un fatturato di oltre 50 milioni di euro) e ricerche di mercato, l'Italia risulta essere tra le destinazioni preferite dai facoltosi turisti svizzeri. È risultato inoltre come Viterbo sia tra le città a cui i turisti svizzeri guardano con grande interesse. Si tratta infatti di una destinazione che possiede tutte le caratteristiche che i viaggiatori svizzeri ricercano, e, proprio per questa ragione, è stata inserita tra le destinazioni che potranno accedere alle agevolazioni riservate nel 2023 dal Salone.

Proprio alla luce di tali tendenze e delle peculiarità della città di Viterbo, il presidente del Salone internazionale svizzero delle Vacanze Alessandro Strazzanti ha invitato il Comune di Viterbo a partecipare come "special guest" all'edizione 2023 dell'evento espositivo, in quanto città con tutte le caratteristiche ricercate dai viaggiatori svizzeri.

"Una grande opportunità che questa amministrazione ha voluto cogliere e mettere a frutto – ha aggiunto l'assessore al turismo Silvio Franco - investendo con convinzione sulla partecipazione a un evento che rappresenta una porta di accesso a un mercato turistico di grande interesse e un luogo ideale per presentare Viterbo ad un'ampia platea di viaggiatori stranieri. Tre giorni di promozione del nostro territorio e un'importante vetrina per posizionare la città e il territorio su un mercato turistico internazionale da scoprire e conquistare".

©RIPRODUZIONE RISERVATA