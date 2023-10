ALLUMIERE - «Cosa sta succedendo al Palazzo Camerale?" Questo l'interrogativo che pongono al sindaco e all'amministrazione comunale i consiglieri di opposizione del Comune di Allumiere, Antonio Pasquini e Sante Superchi (del gruppo Insieme per Allumiere). Pasquini e Superchi scrivono: "Sono in corso i lavori per il restauro del Torrino del Palazzo Camerale. Dopo 15 mesi sono iniziati i lavori finanziati con il ribasso d’asta e recuperi vari. Si tratta del completamento dei lavori inerenti il vecchio finanziamento che aveva garantito la manutenzione del tetto, delle facciate, degli ambienti del sottotetto e la messa in sicurezza del solaio sovrastante la Sala Nobile. Speriamo che non ci vogliano altri 15 mesi per ultimare questi lavori del valore di circa 20mila euro". Pasquini e Superchi lanciano poi uno strale all'amministrazione comunale: "Ancora oggi, dopo 15 mesi di vari solleciti ed interrogazioni, la sala medievale del museo è chiusa a seguito della caduta di una parte d’intonaco del soffitto. Nel frattempo possiamo visitare quella di Tolfa".

