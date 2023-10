MONTALTO DI CASTRO - Il segretario per il centro Italia di Orizzonte Stefano Sebastiani interviene in merito alla situazione di degrado in cui versano i due ponti di Montalto di Castro e Pescia Romana. «Ne è passata di acqua sotto i ponti - esordisce Sebastiani - Diceva così un vecchio detto ma qui di acqua è passata sopra, sotto, dappertutto. Con questo articolo Orizzonte vuole porre l'attenzione sulle condizioni di due ponti del nostro territorio: il primo a Montalto Di Castro e l'altro a Pescia Romana. Stiamo parlando in primis del ponte di legno che collega la zona case Enel col centro del paese (teatro/fermata del pullman) ormai chiuso da quasi 3 anni dall'amministrazione Caci perché la struttura era stata ritenuta pericolante. La sicurezza è uno dei temi importanti su cui Orizzonte già in passato ha puntato il dito e quindi non possiamo che essere d'accordo con quella decisione ma occorreva prendere provvedimenti da subito e oggi bisogna agire il prima possibile. Né allora l'amministrazione Caci, né ora quella della Socciarelli sembra voler risolvere la questione che per noi è seria e di grande utilità, in quanto questo ponte collega il centro del paese con un’ampia zona che comprende, oltre le abitazioni, anche una scuola e l'area sportiva del Martelli e il Palazzetto».

«I ragazzi che vanno a scuola o a fare sport, mamme con passeggini, anziani o chi semplicemente si sposta a piedi - aggiunge Sebastiani - è costretto a camminare in mezzo alla strada, attraversando la grande rotonda che è ad alto traffico e quindi pericolosa per la loro l'incolumità. Sempre riguardo a questo ponte, segnaliamo lo stato di degrado che esiste nelle sue vicinanze come sporcizia, bottiglie di alcolici, rifugi per senzatetto e resti di cibo. Sistemare il ponte darebbe un servizio alla cittadinanza e contribuirebbe a mantenere decorosa quella zona». «Discorso diverso, ma simile, quello del ponte della Moletta a Pescia Romana - prosegue Sebastiani - di cui ci siamo ampiamente occupati in passato e recentemente e abbiamo fatto richieste di ripristino che però sono cadute nel vuoto. Questo ponte è molto importante perché collega due zone principali di Pescia e la sua impraticabilità costringe i residenti a lunghe deviazioni, specie i mezzi agricoli che sono costretti a percorrere la strada provinciale ad alto scorrimento con rischio di incidenti. Orizzonte Montalto e Pescia chiede, ancora una volta, che l'attuale amministrazione si impegni per risolvere queste due problematiche e i due ponti tornino accessibili».

