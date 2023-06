ALLUMIERE - Grande partecipazione ad Allumiere per le primarie del Partito Democratico del Lazio: Daniele Leodori ha vinto nel paese collinare come nel resto della regione ed è il nuovo segretario regionale. "Il risultato che più ci rende orgogliosi e felici - spiegano il presidente del PD Aldo Frezza, i membri del direttivo e i consiglieri comunali del PD di Allumiere, Enrico Fracassa e Nicol Frezza - è l'elezione della nostra tesserata Brunella Franceschini nell'assemblea regionale. L'impegno costante all'interno della nostra comunità, la coerenza del suo percorso politico e amministrativo e l'integrità morale e professionale con cui gestisce ogni singola sfera della propria vita sono alcuni degli aspetti che hanno spinto tutti noi e i nostri elettori a sostenere convintamente la sua candidatura in questo nuovo percorso. Siamo certi che saprà rappresentare le esigenze del nostro territorio insieme al compagno di viaggio Manuele Magnini, segretario del circolo di Canale M. e l'amica Sharon Carminelli, segreteria del circolo di Tolfa. Il circolo di Allumiere si complimenta per l'ottimo risultato e augura un buon lavoro a tutti e tre i candidati. I nostri ringraziamenti vanno soprattutto ai 408 votanti che, partecipando ed esprimendo democraticamente la loro volontà hanno dimostrato ancora una volta che la politica è viva!"