FIUMICINO - «Vicini alla meta»: così i presidenti delle commissioni Giuseppe Picciano, Francesca De Pascali, in merito ad un ulteriore passo in avanti fatto nella definizione del nuovo Regolamento Taxi e Ncc. «Stiamo lavorando alacremente e in maniera collaborativa tra le commissioni competenti - hanno dichiarato Picciano e De Pascali -. Siamo davvero soddisfatti del percorso portato avanti in queste settimane. Siamo vicini alla meta. A breve contiamo di inviare tutta la documentazione all’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti per avere i pareri necessari o le eventuali prescrizioni per predisporre così il passaggio finale in consiglio comunale. Un ringraziamento va ai membri delle commissioni consiliari IV e II per il loro operato".

A supporto dell'operato di Picciano e Da Pascali è intervenuto anche il sindaco Mario Baccini: “Ribadisco la mia piena soddisfazione per il lavoro svolto sino ad oggi dalla Commissione competente e dagli uffici preposti alla redazione del nuovo Regolamento per il servizio Taxi e NCC. Un lavoro serio, accurato e condiviso, frutto di un confronto costante con tutte le parti coinvolte, che ha consentito di affrontare con senso di responsabilità una questione irrisolta da decenni. – ha detto Baccini. - La complessità e la delicatezza della materia, che coinvolge equilibri normativi, esigenze operative, tutela del servizio e degli utenti, impone necessariamente un iter ponderato e rispettoso delle regole istituzionali», ha aggiunto -. Confido che nei prossimi giorni si possa proseguire verso l’approvazione definitiva del Regolamento, - ha concluso il sindaco - con la consapevolezza che ogni passo avanti rappresenta non una battuta d’arresto, ma un investimento verso un risultato più giusto ed efficace».