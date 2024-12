CIVITAVECCHIA – Niente da fare, in prima seduta, per la delibera di istituzione della Provincia Porta d’Italia proposta dal sindaco Ernesto Tedesco e definita “di portata epocale” dallo stesso primo cittadino. Presenti in aula, infatti, soltanto nove consiglieri; niente numero legale e seduta rimandata.

