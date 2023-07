S. MARINELLA – La minoranza di centrodestra in consiglio comunale protesta per la mancata attuazione della guardia medica estiva che, negli anni scorsi, era già in attività. “Rilevo con disagio che, alla data odierna, la Asl non ha ancora attivato il servizio di guardia medica estiva – scrive in una nota Eugenio Fratturato - e ciò, malgrado il ricco regalo dell’amministrazione, che ha donato all’Asl, senza contropartita, due immobili di prestigio situati al centro della città. Ricordo, per averla seguito negli anni passati in prima persona, che l’apertura del servizio avveniva già dal mese di giugno, grazie all’aiuto determinante del Direttore Generale dell’epoca Quintavalle. La guardia medica estiva veniva attivata per una maggior presenza di turisti e villeggianti, è un presidio fondamentale per dare risposte alle varie problematiche sanitarie che naturalmente si verificano nelle località di villeggiatura, e rappresentano un biglietto da vista qualificante, alla stregua di quelli culturali e enogastronomici. Auspichiamo che il consigliere delegato alla sanità e quello alle iniziative turistiche, diano una risposta positiva a questo importante servizio”.