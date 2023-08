SANTA MARINELLA – Continuano le polemiche innescate dalla sezione del Pd di Santa Marinella, che dopo aver sparato a zero sulla Regione Lazio per aver praticamente chiuso i cancelli del castello di Santa Marinella alle manifestazioni culturali, adesso manda in attacco i “pezzi da 90” del suo partito. “Zero eventi al castello di Santa Severa e la Regione spegne le luci su un polo culturale d’eccellenza - questo è quanto dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano. “Non posso che condividere e fare mia la denuncia del Partito Democratico di Santa Marinella sul castello di Santa Severa – continua la Califano – è assurdo che la Regione Lazio, ad oggi, non abbia ancora predisposto alcun tipo di cartellone, evento, manifestazione. Nulla di nulla. Un brutto passo indietro rispetto a quanto fatto fin dal 2017 quando abbiamo deciso di riaprire al pubblico questo straordinario sito trasformandolo in uno dei poli culturali d’eccellenza della nostra Regione. Un impegno, il nostro, testimoniato dagli innumerevoli eventi, di altissimo profilo, ospitati al suo interno, 300 solo nel 2022 con oltre 240mila visitatori. Gli unici fondi stanziati sono stati destinati a LazioCrea solo la scorsa settimana con un ritardo di mesi. L’ennesima dimostrazione del pessimo lavoro della giunta Rocca”.

