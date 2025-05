CIVITAVECCHIA – È stato inaugurato, lunedì 26 maggio, il nuovo Laboratorio di Meccatronica all’interno del Centro di Formazione Professionale di Civitavecchia. All’evento ha preso parte anche il sindaco di Roma Capitale e della Città metropolitana, Roberto Gualtieri, accolto dal sindaco Marco Piendibene e da studenti e operatori della struttura. Il laboratorio nasce dalla collaborazione tra istituzioni e imprese, in particolare con AMA S.p.A., azienda “madrina” del progetto, ed è il primo frutto concreto dell’accordo siglato un anno fa per promuovere percorsi formativi pubblici nei settori strategici della manutenzione, dell’automazione e della sostenibilità ambientale.

«Una bellissima iniziativa – ha dichiarato Gualtieri – ringrazio il sindaco di Civitavecchia per il supporto. Mettiamo insieme i nostri centri di formazione professionale dell’area metropolitana e un’altra grande azienda come AMA, che sta investendo nella trasformazione industriale. Vogliamo avere laboratori e corsi di qualità per formare i giovani sulle nuove tecnologie che servono all’azienda, con alte possibilità di entrare nel mondo del lavoro una volta terminato il corso».

Soddisfazione anche da parte del primo cittadino civitavecchiese: «Credo che questo centro sia diventato un’eccellenza e che oggi uscire da qui significhi trovare lavoro – ha affermato Piendibene –. Il livello è tale che le aziende li stanno aspettando a braccia aperte. Siamo nel cuore di una città che ha una forte vocazione industriale, ma che oggi guarda avanti, verso un modello di sviluppo sostenibile, innovativo, capace di generare opportunità vere. Investire nella formazione tecnica significa investire nel futuro, offrire ai nostri giovani competenze solide e strumenti per costruire il proprio percorso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA