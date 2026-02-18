SANTA MARINELLA – Europa Verde a Santa Marinella. Nasce dalla volontà di tutelare il territorio e costruire un futuro più sostenibile per tutta la comunità. Sono stati eletti a portavoce Federico Fabrizi ed Eugenia Marzola e come tesoriere Silvana Mazzoni. “Il nostro impegno si concentrerà su tre punti fondamentali - dice il direttivo – cioè l’ambiente, per difendere la bellezza naturale del nostro territorio. Il sociale, per non lasciare indietro nessuno, ascoltando le fragilità e i bisogni della cittadinanza e i giovani, per dare voce a chi vuole restare o a chi vuole tornare, alle nuove generazioni, troppo spesso ignorate. In linea con i valori da noi condivisi comunichiamo che il circolo farà parte del Comitato del No di Santa Marinella per il prossimo referendum sulla giustizia. Invitiamo tutti i cittadini e chiunque abbia a cuore il bene comune ad avvicinarsi a noi, a condividere idee o semplicemente a conoscerci. Ogni contributo è prezioso per rendere Santa Marinella una città più verde, giusta e vivibile”. Anche il circolo di Sinistra Italiana di Santa Marinella esprime il benvenuto al circolo di Europa Verde. “Apprendiamo della nascita di questa nuova realtà politica locale – dice la segretaria di Avs Maura Chegia - è quindi un momento importante per la nostra comunità e per la nostra costruzione del futuro. Sinistra Italiana ed Europa Verde, che insieme compongono AVS a livello nazionale, condividono da sempre una visione comune fondata su principi irrinunciabili, la tutela ambientale e della biodiversità, il rispetto della dignità delle persone, l'inclusione sociale, l'attenzione verso i più fragili, il contrasto a ogni forma di emarginazione e discriminazione. A questi si aggiungono la fedeltà ai valori costituzionali, una chiara identità antifascista e l'opposizione ferma a logiche di guerra e riarmo. Siamo convinti che questa nuova presenza sul territorio rafforzerà il fronte progressista locale e renderà AVS ancora più incisiva nelle battaglie future. Guardiamo con fiducia alla possibilità di costruire insieme percorsi condivisi, affrontando fianco a fianco le sfide che ci attendono, sia a livello comunale che nazionale”.