CIVITAVECCHIA – Il Consiglio Comunale, nella seduta del 13 agosto, ha approvato all’unanimità la mozione “Illumina” presentata dal consigliere di Forza Italia Luca Grossi, finalizzata al potenziamento dell’illuminazione pubblica in punti strategici della città.

Il documento, che ricalca l’iniziativa già portata avanti da Forza Italia su impulso dell’onorevole Catia Polidori, responsabile nazionale di Azzurro Donna, impegna il Sindaco a intervenire in aree come fermate dei mezzi pubblici, parcheggi, passaggi pedonali e altre zone sensibili, anche come deterrente contro le aggressioni, in particolare ai danni delle donne.

«Nella nostra città – si legge nella nota – buona parte del parcheggio sulla trincea ferroviaria è completamente privo di illuminazione». Azzurro Donna, con Pamela Pierotti (responsabile provinciale) e Cinzia Napoli (responsabile cittadina), ha espresso soddisfazione per il risultato, ringraziando Grossi, il Sindaco e l’intero Consiglio «per la sensibilità dimostrata, al di là delle appartenenze politiche».

Parole di apprezzamento anche per l’assessore Scilipoti, che ha assicurato un pronto intervento per migliorare la copertura luminosa nelle aree oggi meno illuminate, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti i cittadini.

