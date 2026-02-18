TOLFA - La consigliera comunale di opposizione Sharon Carminelli, esponente del gruppo Tolfa Cambia e segretaria del Partito Democratico di Tolfa, ha depositato in Consiglio comunale una mozione di contrarietà al disegno di legge in materia di violenza sessuale promosso dalla senatrice Giulia Bongiorno. Un atto politico che mira a portare il dibattito su un tema di rilevanza nazionale anche all’interno delle istituzioni locali, rivendicando il ruolo delle amministrazioni di prossimità nella tutela dei diritti fondamentali.

Alla base della proposta vi è la convinzione che la definizione del reato di violenza sessuale non sia una questione puramente tecnica o confinata alle aule parlamentari, ma un nodo che incide concretamente sulla vita delle persone, sulla cultura del rispetto e sul modo in cui le istituzioni si schierano nella difesa della libertà e della dignità individuale.

Al centro della mozione viene ribadita la centralità del consenso libero, esplicito e attuale come fondamento della libertà sessuale. Secondo Carminelli, un eventuale spostamento dell’attenzione normativa dal concetto di “consenso” a quello di “volontà contraria” (dissenso) rischierebbe di riportare il focus sulla reazione della vittima, piuttosto che sulla responsabilità di chi compie l’atto, rappresentando così un passo indietro sul piano culturale e giuridico.

La mozione sottolinea inoltre come questi temi riguardino da vicino anche realtà territoriali di dimensioni contenute come Tolfa. «Non esistono territori immuni dalla violenza di genere – è il senso del messaggio – né comunità troppo piccole per esprimere una posizione sui diritti». Al contrario, proprio nei contesti locali si costruisce quotidianamente una cultura fondata sul rispetto, sull’educazione affettiva e sulla parità di genere.

Un passaggio centrale del documento riguarda il ruolo delle istituzioni locali, chiamate a prendere parola quando sono in gioco principi fondamentali. Il silenzio, su questioni di questa portata, equivale a una rinuncia di responsabilità che, secondo la proponente, non può essere accettata.

Oltre alla presa di posizione politica, la mozione impegna il Comune di Tolfa a trasmettere formalmente il proprio orientamento alle istituzioni nazionali e a promuovere sul territorio iniziative culturali e informative dedicate al tema del consenso e alla prevenzione della violenza di genere, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza collettiva e il lavoro di prevenzione.

La discussione in aula si preannuncia come un momento significativo di confronto pubblico su una questione che, pur nascendo nel dibattito parlamentare, tocca direttamente la sensibilità, i valori e le responsabilità dell’intera comunità locale.