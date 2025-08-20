MONTEFIASCONE - Forte interesse martedì pomeriggio sul lungolago di Montefiascone, dove il Circolo di Fratelli d’Italia ha organizzato un gazebo informativo dedicato ai temi di giustizia e sicurezza. Numerosi cittadini, sia simpatizzanti che militanti hanno preso parte all’iniziativa, trasformando una giornata d’informazione in un vivace momento di confronto con i rappresentanti locali del partito.

«Essere tra la gente e ascoltare le esigenze dei cittadini – sottolinea il Circolo – rappresenta il cuore del nostro modo di fare politica. L’appuntamento -ha confermato il forte legame tra Fratelli d’Italia e il territorio, grazie a un entusiasmo e una partecipazione che hanno dato nuovo slancio al percorso del partito in vista dei prossimi appuntamenti di settembre».