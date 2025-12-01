Crociere, inaugurato il terminal Bramante

Ogni settimana le eccedenze alimentari preparate a bordo di Pacifica sono state recuperate e donate alla Croce Rossa per sostenere persone in difficoltà. La stagione estiva 2025 si chiude con oltre 2.500 pasti completi, confermando Civitavecchia come uno dei porti più virtuosi del programma avviato nel 2017, che ha già superato 18.000 pasti completi donati
Soddisfazione dal numero uno di Molo Vespucci per l’istituzione ufficiale: «Ora i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta hanno un importante strumento in più per competere e attrarre nuovi traffici e investitori»