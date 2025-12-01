Social
Crociere, inaugurato il terminal Bramante
la cerimonia

Inaugurata la struttura completata in poco meno di un anno: ambiziosi obiettivi per Roma Cruise Terminal IL VIDEO
Daria Geggi
adsp

Stati generali della logistica, il presidente Latrofa: «Sviluppo dei porti motore di crescita economica»

redazione web
stati generali della logistica

Ciacciarelli: «Necessario rafforzare i collegamenti con i porti del Lazio»

redazione web
l’esercitazione

Civitavecchia, il porto diventa laboratorio europeo per le emergenze

Oltre 100 partecipanti da 15 Paesi per testare il nuovo sistema di comunicazione critica EUCCS tra motovedette, elicotteri e maxi simulazioni di soccorso
Redazione Web
l’ordinanza

Varchi pedonali di accesso al porto chiusi dalle 20 alle 6 nel weekend

redazione web
il progetto

Costa Crociere: 19 scali destinati alla solidarietà a Civitavecchia

Ogni settimana le eccedenze alimentari preparate a bordo di Pacifica sono state recuperate e donate alla Croce Rossa per sostenere persone in difficoltà. La stagione estiva 2025 si chiude con oltre 2.500 pasti completi, confermando Civitavecchia come uno dei porti più virtuosi del programma avviato nel 2017, che ha già superato 18.000 pasti completi donati
redazione web
Porto

Zls del Lazio, Latrofa (Presidente AdSP MTCS): «Una svolta attesa da anni»

Soddisfazione dal numero uno di Molo Vespucci per l’istituzione ufficiale: «Ora i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta hanno un importante strumento in più per competere e attrarre nuovi traffici e investitori»
Redazione Web
molo vespucci

Silvestroni (FdI): «Buon lavoro a Raffaele Latrofa, nuovo presidente dell'Adsp di Civitavecchia»

redazione web
molo vespucci

Adsp, il presidente Latrofa: «Un onore guidare questi porti»

Ieri il decreto firmato dal ministro Salvini. Adesso si apre la partita del segretario generale. Enti chiamati a nominare i propri componenti nel comitato di gestione IL VIDEO
Daria Geggi
