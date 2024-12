TARQUINIA - Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, sarà in tour nel Lazio per una serie di appuntamenti elettorali. Dalle 11, il presidente dei senatori sarà a Tarquinia, nella località di Marina Velca per un incontro pubblico di Forza Italia in vista delle prossime elezioni amministrative. L’incontro si terrà al Bar Celletti alla presenza della lista Forza Italia - Noi moderati che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Giulivi, per la coalizione di centrodestra.

All’incontro saranno presenti anche il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli e il commissario di Forza Italia per Tarquinia Francesco Ciarlanti.

«L'evento - affermano dalla lista Forza Italia - Noi moderati - rappresenta un'importante occasione per dialogare con la stampa e i cittadini sulle tematiche politiche e programmatiche che riguardano la nostra città. Vi aspettiamo numerosi per partecipare a questa interessante mattinata di confronto e dibattito.

Dopo Tarquinia Gasparri proseguirà il tour: nel pomeriggio si recherà a Bolsena dove, alle 13, visiterà l’azienda ‘Lago Vivo’, in via Cassia Vecchia. Mentre alle ore 13:30, incontrerà i candidati ed i militanti di Forza Italia in piazzale Dante Alighieri. Alle ore 14:45 visiterà l’infiorata del comune di Bolsena, in piazza Matteotti.

Il tour proseguirà a Nepi con un incontro pubblico del movimento azzurro in Largo del Franile alle ore 16. Infine, la giornata si concluderà a Tivoli, in piazza Rivaroli, con l’iniziativa ‘Idee per Tivoli’, un confronto aperto con i candidati ed i consiglieri alle elezioni comunali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA