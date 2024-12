CIVITAVECCHIA – «Come annunciato un mese fa, il lavoro svolto insieme al rappresentante dei Comitati e da qualificati dirigenti e tecnici della pubblica amministrazione ha dato i suoi frutti».

Lo dice Pasquale Marino della Lega che prosegue: «La Giunta regionale ha infatti approvato lo schema di deliberazione “Usi Civici - Università Agraria di Civitavecchia”. Grazie all'opera di questi mesi ha preso forma l'attuale delibera che integra la precedente DGR n.476 del 2020 autorizzando il Comune di Civitavecchia ad attestare l'inesistenza di ogni vincolo di uso civico sulla Tenuta delle Mortelle. Si tratta di un motivo di enorme soddisfazione perché questa delibera rende giustizia a tante famiglie che attendevano da anni l'abolizione di ingiusti vincoli imposti sulle loro proprietà e ufficializza la allodialità di tutta la Tenuta delle Mortelle. Restano ancora da abolire i vincoli di uso civico sulla Tenuta XIII Quartucci per la quale sono state trovate le sentenze di affrancazione, ma questo è un argomento che ci vedrà impegnati nel prossimo futuro, anche perché coinvolge un numero molto minore di famiglie. Grazie quindi alla Giunta ROCCA – conclude Marino – per aver recepito la richiesta del territorio e grazie una volta ancora ai comitati e ai loro tecnici, che mi hanno permesso di portare ai massimi livelli documenti storici fondamentali per sbloccare questa incresciosa situazione».

