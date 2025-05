CIVITAVECCHIA – «Un altro intervento strutturale su un settore strategico quale quello del trasporto ferroviario, con riflessi positivi sia per i flussi crocieristici che per quelli pendolari». Così Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta la firma dell’accordo procedimentale tra Comune, Rete Ferroviaria Italiana ed Fs-Sistemi Urbani sulla stazione ferroviaria di Civitavecchia. «Si tratta di un accordo di programma risalente agli anni 2000, frutto del lavoro dell’allora giunta De Sio che era poi rimasto incagliato nei cassetti delle successive amministrazioni. Durante l’ultima consiliatura il sindaco Tedesco e l’assessore D’Ottavio rispolverano il progetto e fecero ripartire l’iter, dialogando con la Regione. Dopo l’insediamento del presidente Rocca e dell’assessore Ghera vi è stata una accelerazione che ha portato la Regione Lazio e il sindaco Piendibene a chiudere il protocollo, con un ottimo lavoro di squadra e in piena continuità amministrativa – ha aggiunto Mari – l’impegno non è solo riqualificare la stazione, ma anche dotarla di spazi adeguati ai flussi turistici e pendolari e di strutture utili alla mobilità intermodale come il parcheggio multipiano a sud e la copertura di un ulteriore tratto di trincea ferroviaria a nord. Vista la storia di questo importante progetto di riqualificazione – ha concluso il consigliere di FdI - possiamo dire che arriva da lontano e porta lontano, guardando ad una visione di città al passo con i tempi, della quale il lavoro dell’assessore ai Trasporti Ghera sarà il garante per quanto riguarda la Regione Lazio».