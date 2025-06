CIVITAVECCHIA – «Con la conclusione della manifestazione d’interesse indetta dal Mimit sul phase out dal carbone, oggi sappiamo che esistono ventotto proposte progettuali per le aree occupare dalla maggiore centrale del Polo energetico dell’Alto Lazio. In attesa di approfondire il dettaglio dei progetti che sono stati presentati, possiamo riconoscere la giusta visione dell’iniziativa avviata anni fa dall’amministrazione comunale unendo le forze sociali, politiche, sindacali e datoriali, raccolta e portata avanti da Regione Lazio attraverso la vicepresidente Angelilli con straordinaria attenzione e fatta propria dal governo Meloni con il lavoro costante del sottosegretario Bergamotto». Lo ha sottolineato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari. «Per anni si è parlato di uno sviluppo alternativo per Civitavecchia: oggi esso si vede nelle 28 proposte ufficialmente depositate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla fine di un percorso che l’emendamento Battilocchio-D’Attis aveva ben tracciato. È la conferma – ha concluso – a quanto avevo personalmente anticipato durante l'ultimo consiglio comunale aperto a febbraio: il cambio di passo annunciato si è verificato. Lavoreremo insieme per vagliare i progetti attentamente e mettere a terra quelli che assicureranno benessere e occupazionale al territorio».